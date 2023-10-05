Путин не считает, что Пашинян якобы был приведен к власти кем-то, чтобы «сдать Карабах»
22:40 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не согласился с главным редактором МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы был приведен к власти кем-то, чтобы сдать Нагорный Карабах. Глава государства также назвал несправедливыми утверждения, что Пашинян целенаправленно отдал Карабах.
«Я не могу с вами согласиться с тем, что премьер Пашинян был приведен к власти кем-то со стороны для того, чтобы сдать Карабах. Это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт. С тем, что он стремился сдать Карабах, я тоже не согласен. <…> В ходе конфликта 2020 года я же с ним общался, и, на мой взгляд, он искренне стремился к тому, чтобы ситуацию удержать, сохранить. Не мое дело судить, правильными были решения или ошибочными. Но говорить о том, что он целенаправленно сдавал Карабах, считаю несправедливым», — ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос Симоньян во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
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