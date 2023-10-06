В МО РФ сообщили об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью
09:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ беспилотниками, российские средства ПВО уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«5 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сказали в ведомстве.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом.
НОВОСТИ
- 09:20 06.10.2023
- ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназа «Азов» на краснолиманском направлении — МО
- 09:05 06.10.2023
- Пентагон уточнил, что для военной помощи Украине остается $7 млрд
- 22:40 05.10.2023
- Путин не считает, что Пашинян якобы был приведен к власти кем-то, чтобы «сдать Карабах»
- 22:00 05.10.2023
- Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта
- 21:20 05.10.2023
- Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности РФ — Путин о том, где остановится СВО
- 20:50 05.10.2023
- Если ЕС готов принять Украину с ее текущей экономикой в свой состав, «флаг в руки» — Путин
- 20:35 05.10.2023
- Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было — Путин
- 20:00 05.10.2023
- Украина хочет повредить «Турецкий поток» — Путин
- 19:40 05.10.2023
- При выводе войск СССР из Европы надо было согласовать новую систему безопасности — Путин
- 19:20 05.10.2023
- В комитете ГД по обороне выступили против программы поддержки вернувшихся айтишников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать