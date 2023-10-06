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НОВОСТИ

В МО РФ сообщили об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью

09:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ беспилотниками, российские средства ПВО уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«5 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сказали в ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом.

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