Пентагон уточнил, что для военной помощи Украине остается $7 млрд
09:05 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая сумма средств, которые могут быть использованы Вашингтоном для оказания военной помощи Украине, составляет около $7 млрд. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«У нас есть немногим больше $5,4 млрд благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около $1,6 млрд на цели восстановления израсходованного», — сказал он.
Райдер добавил, что не может сказать, хватит ли этих средств на поставку Украине тактических ракет ATACMS, поскольку на данный момент такое решение не было принято. Он также не стал уточнять, надолго ли хватит этих денег, отметив, что это зависит от конкретных потребностей Украины.
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