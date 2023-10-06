ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназа «Азов» на краснолиманском направлении — МО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Центр» нанесли удар по штурмовикам Вооруженных сил Украины и спецназу «Азова» (группировка признана террористической организацией, запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск „Центр“, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“, — сказал он.

По словам Савчука, потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих.