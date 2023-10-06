В ряде городов Украины прозвучали взрывы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прозвучал в столице Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся.

Воздушная тревога в Киевской области не объявлялась. Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве. Поступили также сообщения о взрывах в Одессе и Харькове.