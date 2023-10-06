В НАСА не видят причин отказываться от полетов астронавтов на российских «Союзах»
10:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) не видит причин отказываться от полетов астронавтов на российских ракетах «Союз». Об этом заявил ТАСС представитель НАСА Шон Фуллер на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.
«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», — сказал он.
Фуллер, который ранее работал директором программ пилотируемых космических полетов НАСА в России, отметил, что использование «Союзов» для полетов астронавтов очень важно для США. «Это было успехом, и мы с нетерпением ждем продолжения этого в будущем», — подчеркнул он.
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