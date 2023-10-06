В Госдуме обсудят вопрос об отзыве договора о запрещении ядерных испытаний - Володин
10:05 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), это соответствует национальным интересам РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"На ближайшем заседании Совета Государственной думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял "важный вопрос, который касается безопасности России и ее граждан".
"Речь идет об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - считает Володин.
Он также отметил значимость для обеспечения безопасности РФ успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой "Буревестник" и окончание работ над сверхтяжелой ракетой "Сармат".
ДВЗЯИ одобрен ГА ООН 24 сентября 1996 года. Договор запрещает произвoдить испытательные взрывы ядерных зарядoв, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распрoстраняется на все сферы (в атмосфере, в космoсе, под водой и под землей) и носит абсoлютный и всеобъемлющий характер. Он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали Соединенные Штаты, Египет, Израиль, Иран и КНР и не пoдписали Индия, КНДР и Пакистан.
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