Три россиянки будут эвакуированы из зоны наводнений в Индии военным вертолетом

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три гражданки России, которые остаются в зоне наводнений в индийском северо-восточном штате Сикким в Гималаях, будут эвакуированы военным вертолетом. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

«В настоящий момент в зоне бедствия продолжают оставаться три российских гражданки. Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов», — отметили в дипломатическом учреждении. Эвакуацией занимаются индийские военные, добавили в генконсульстве.

Ранее агентство Reuters передавало со ссылкой на правительственных чиновников, что в результате данного наводнения погибли по меньшей мере 40 человек.