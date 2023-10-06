Три россиянки будут эвакуированы из зоны наводнений в Индии военным вертолетом
10:20 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три гражданки России, которые остаются в зоне наводнений в индийском северо-восточном штате Сикким в Гималаях, будут эвакуированы военным вертолетом. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.
«В настоящий момент в зоне бедствия продолжают оставаться три российских гражданки. Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов», — отметили в дипломатическом учреждении. Эвакуацией занимаются индийские военные, добавили в генконсульстве.
Ранее агентство Reuters передавало со ссылкой на правительственных чиновников, что в результате данного наводнения погибли по меньшей мере 40 человек.
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