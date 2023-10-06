Spiegel сообщил о скандале в высшем руководстве ЕС
10:32 06.10.2023 Источник: Lenta.ru
Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом написали журналисты издания Spiegel.
«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен», — сказано в материале.
Авторы статьи также отметили, что Еврокомиссия гневно отреагировала на высказывания Мишеля и возмутилась заявлениями о скором присоединении Украины.
Ранее глава Евросовета в интервью немецкому изданию рассказал, что Украина в случае выполнения всех необходимых условий сможет вступить в Евросоюз в 2030 году. Кроме того, Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.
При этом в статье Spiegel сказано, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.
«В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова», — резюмировали журналисты. Lenta.Ru
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