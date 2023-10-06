Spiegel сообщил о скандале в высшем руководстве ЕС

10:32 Источник: Lenta.ru

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом написали журналисты издания Spiegel.

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен», — сказано в материале.

Авторы статьи также отметили, что Еврокомиссия гневно отреагировала на высказывания Мишеля и возмутилась заявлениями о скором присоединении Украины.

Ранее глава Евросовета в интервью немецкому изданию рассказал, что Украина в случае выполнения всех необходимых условий сможет вступить в Евросоюз в 2030 году. Кроме того, Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

При этом в статье Spiegel сказано, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

«В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова», — резюмировали журналисты. Lenta.Ru