Кабмин ввел заградительную пошлину в 50 тыс. руб. за т для перекупщиков топлива

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ ввело заградительную пошлину на нефтепродукты в 50 тыс. руб. за тонну для перекупщиков, чтобы предотвратить серый экспорт топлива. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Для предотвращения возможного „серого“ экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы страны введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за 1 тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи», — отмечается в сообщении.

Правительство отмечает, что таким образом пресекаются попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Кроме того, это не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов.