Встреча лидеров Европы в Гранаде вопреки ожиданиям провалилась — Politico
11:05 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде прошла без видимых результатов, несмотря на большие ожидания в преддверии саммита. Об этом говорится в аналитическом материале газеты Politico.
«Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом, когда собравшимся не удалось добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов, происходящих у самого „порога“ Европы, или каких-либо других региональных проблем», — пишет издание.
Как отмечает Politico, организаторам пришлось отменить запланированную пресс-конференцию по итогам встречи. Почти 700 журналистов напрасно собрались в испанском городе, ожидая заключения договоренностей по решению текущих проблем, таких как гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, разногласия на Балканах и недостатки системы европейской безопасности, считает издание. Продвинуться по этим вопросам не удалось из-за «отсутствия ключевых игроков» на встрече, в частности, Армении и Азербайджана, пишет Politico.
Организаторы мероприятия, сообщает газета, не указали, почему именно была отменена пресс-конференция. Один из неназванных европейских дипломатов сказал изданию, что необходимость делать заявления для прессы отпала, так как на саммите не было «прорывных решений». «Это мини-ООН, это рынок, на котором лидеры могут торговаться». — отметил собеседник издания.
Даже главам крупнейших западных держав — Германии, Италии, Великобритании и Франции, инициировавшей создание ЕПС, — было нечего сказать журналистам, указывает газета. Немногие успехи, о которых сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, сводились к соглашениям по борьбе с киберпреступностью и переговорам по карабахскому вопросу, которые, однако, не принесли особых результатов.
НОВОСТИ
- 12:32 06.10.2023
- Вертолет РФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ
- 12:20 06.10.2023
- Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади
- 12:05 06.10.2023
- Свыше 60% россиян отметили повышение цен на товары и услуги за последний месяц - опрос
- 12:00 06.10.2023
- Венгрия против изменения бюджета ЕС ради дополнительной помощи Киеву — Орбан
- 11:52 06.10.2023
- Сберу присвоили максимальный среди банков ESG-рейтинг
- 11:48 06.10.2023
- Бизнес получил рекордные 1,2 триллиона рублей факторинга от Сбера
- 11:32 06.10.2023
- Путин осудил атаку террористов на военное училище в Сирии
- 11:20 06.10.2023
- Оппозиционного японского депутата исключат из партии из-за поездки в РФ
- 11:00 06.10.2023
- Кабмин ввел заградительную пошлину в 50 тыс. руб. за т для перекупщиков топлива
- 10:32 06.10.2023
- Spiegel сообщил о скандале в высшем руководстве ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать