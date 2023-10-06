Оппозиционного японского депутата исключат из партии из-за поездки в РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии «Общество обновления Японии» приняла решение исключить из нее депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который в начале октября в нарушение установленного порядка посетил Россию без разрешения. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Санкэй».

Ожидается, что решение об исключении Судзуки из партии будет окончательно утверждено 10 октября.