Оппозиционного японского депутата исключат из партии из-за поездки в РФ
11:20 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии «Общество обновления Японии» приняла решение исключить из нее депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который в начале октября в нарушение установленного порядка посетил Россию без разрешения. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Санкэй».
Ожидается, что решение об исключении Судзуки из партии будет окончательно утверждено 10 октября.
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