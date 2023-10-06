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НОВОСТИ

Путин осудил атаку террористов на военное училище в Сирии

11:32 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выразил своему сирийскому коллеге Башару Асаду соболезнования в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, из-за которой погибло 89 человек.

«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — заявил российский лидер в телеграмме соболезнований, текст которой приводится на сайте Кремля.

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