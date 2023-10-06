Бизнес получил рекордные 1,2 триллиона рублей факторинга от Сбера
11:48 06.10.2023
СберФакторинг за три квартала 2023 года увеличил объем финансирования по факторингу до 1,2 трлн руб. – это на 20% больше, чем за 9 месяцев 2022 года.
«В быстрорастущей сфере онлайн-торговли маркетплейсы используют агентский факторинг для сокращения трудозатрат и ускорения выплат своим продавцам. За 9 месяцев доля СберФакторинга в факторинговом портфеле крупнейших интернет-сервисов выросла до 50%. Каждый день в адрес продавцов по поручению маркетплейсов проходит до 40 тыс. платежей», – сообщил вице-президент по развитию направления B2B Сбербанка Александр Белокопытов.
По его словам, в капиталоемких отраслях, таких как нефтегазовая промышленность, металлургия, транспорт и логистика, по-прежнему наиболее востребованы продукты классического и агентского факторинга – они помогают эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью.
«В сегменте товарного финансирования в 2023 году реализованы сделки с дилерами сельскохозяйственной и строительной техники, благодаря которым предприятия смогли конвертировать запасы техники в оборотные средства и создать базу для расширения автопарка», – добавил Александр Белокопытов.
Чтобы помочь нарастить поставки автотранспорта и спецтехники в Россию, Сбер модернизировал продукт «Факторинг с автопроизводителями», который обеспечивает бесперебойность всей цепочки – от производства до дистрибуции. С начала года СберФакторинг профинансировал 5,5 тыс. российских грузовых автомобилей на 17 млрд руб. и заключил партнерские соглашения с крупнейшими китайскими автопроизводителями.
НОВОСТИ
- 12:32 06.10.2023
- Вертолет РФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ
- 12:20 06.10.2023
- Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади
- 12:05 06.10.2023
- Свыше 60% россиян отметили повышение цен на товары и услуги за последний месяц - опрос
- 12:00 06.10.2023
- Венгрия против изменения бюджета ЕС ради дополнительной помощи Киеву — Орбан
- 11:52 06.10.2023
- Сберу присвоили максимальный среди банков ESG-рейтинг
- 11:32 06.10.2023
- Путин осудил атаку террористов на военное училище в Сирии
- 11:20 06.10.2023
- Оппозиционного японского депутата исключат из партии из-за поездки в РФ
- 11:05 06.10.2023
- Встреча лидеров Европы в Гранаде вопреки ожиданиям провалилась — Politico
- 11:00 06.10.2023
- Кабмин ввел заградительную пошлину в 50 тыс. руб. за т для перекупщиков топлива
- 10:32 06.10.2023
- Spiegel сообщил о скандале в высшем руководстве ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать