Сберу присвоили максимальный среди банков ESG-рейтинг

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Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило Сберу некредитный рейтинг на уровне АА.esg по шкале ESG, что подтверждает высокий уровень интеграции устойчивой повестки в деятельность банка. Сбер стал первой в стране компанией финансово-кредитного сектора с рейтингом AA.esg – максимальным из когда-либо присвоенных НРА.

В агентстве отметили, что управление вопросами ESG интегрировано во все уровни организационной структуры Сбера. Аналитики высоко оценили реализацию мероприятий в области устойчивого развития, а также наличие доступных для клиентов инструментов ответственного финансирования, в первую очередь зеленых и ESG-кредитов.

Присвоение ESG-рейтинга на уровне AА.esg основано в том числе на оценке системы управления ESG-рисками, а также внедрения и применения корпоративных ESG-документов. В Сбере также отмечен зрелый уровень корпоративного управления: система внутреннего контроля банка состоит из трех линий защиты, интегрированные процессы риск-менеджмента включают идентификацию, оценку и прогнозирование климатических и других ESG-рисков.

НРА оценило реализацию программ, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, включая сокращение выбросов парниковых газов и масштабный переход на безбумажные цифровые процессы. Кроме того, отмечен высокий уровень социальной составляющей в деятельности банка и существенные инвестиции Сбера в человеческий капитал.

«Позитивно отмечены и наши усилия по развитию человеческого капитала как внутри Сбера, так и на территориях присутствия, в том числе высокую оценку аналитиков получили проекты по финансовой и киберграмотности», – добавила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

ESG-рейтинг Национального рейтингового агентства – это оценка количественных и качественных характеристик деятельности в области экологической и социальной ответственности, корпоративного/государственного управления, а также оценки усилий компании/региона по минимизации ESG-рисков. Рейтинги НРА используются Московской биржей для включения облигаций эмитента в Сектор роста, в котировальные списки первого и второго уровня, СПБ Биржей – для допуска облигаций эмитента к торгам. Также НРА входит в перечень верификаторов ВЭБ.РФ и проводит верификацию инструментов финансирования устойчивого развития.