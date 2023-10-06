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Венгрия против изменения бюджета ЕС ради дополнительной помощи Киеву — Орбан

12:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не может поддержать поправки в бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы, предложенные Еврокомиссией и предусматривающие дополнительную финансовую помощь Украине. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, принимающий участие в неформальном саммите ЕС в испанском городе Гранада.

Он напомнил, что «прошло уже три года, как используется семилетний европейский бюджет, и Брюссель хочет обязать государства-члены выделить еще больше денег на ведение войны на Украине и на мигрантов». Между тем ситуация на южной границе Венгрии, где не утихает волна незаконной миграции, становится все более серьезной, а вооруженный конфликт в соседней стране не утихает. Несмотря на это Брюссель предлагает одобрить миграционный пакт и «собирается дать деньги на ведение войны на Украине в течение еще четырех лет», отметил Орбан.

«Вместо прекращения огня они хотят обеспечить поставки вооружений, вместо мира эти деньги должны поддержать продолжение боевых действий. Венгрия не поставляет оружие [на Украину], мы хотим прекращения огня и мира», — заявил премьер. «В такой ситуации Венгрия не может поддержать изменение бюджета [Евросоюза]», — подчеркнул Орбан в видеообращении, разместив его в день саммита в Гранаде на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Еврокомиссия предложила внести поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающие, в частности, выделение 50 млрд евро на оказание помощи Украине. По регламенту этот бюджетный вопрос может быть одобрен только консенсусом, для этого требуется согласие лидеров всех стран сообщества.

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