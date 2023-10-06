Свыше 60% россиян отметили повышение цен на товары и услуги за последний месяц - опрос
12:05 06.10.2023 Источник: Интерфакс
Почти две трети россиян (61%) считают, что цены на основные продукты, товары и услуги за последний месяц выросли в более быстром темпе, чем раньше, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что каждый пятый (22%) полагает, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше, о замедлении роста цен говорят 4% респондентов.
В свою очередь, 5% сограждан уверены, что цены за данный период вообще не менялись, отмечают социологи.
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