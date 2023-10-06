Ситуация с энергоинфраструктурой Украины хуже, чем прошлой зимой — советник ЕК
13:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не смогла до конца восстановить энергетическую инфраструктуру, которая стала менее надежной и более уязвимой, чем прошлой зимой. Такое мнение выразил специалист по вопросам энергетики и окружающей среды группы поддержки Украины генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения (DG NEAR) Маркус Липпольд.
«Мы приложили много [усилий], чтобы просто восстановить то, что было разрушено. Смогли ли мы повысить устойчивость [энергосистемы]? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю», — приводит агентство Reuters слова чиновника. Несмотря на то, что специалисты занимались ремонтом инфраструктуры летом, стране не хватило денег и времени, чтобы завершить подготовку к зиме, указывает агентство. Таким образом, миллионы жителей Украины зимой столкнутся с дефицитом света, тепла и воды, а экономика и бизнес страны будут испытывать значительные трудности.
«Энергетическая система не столь надежна и имеет меньший резерв мощности», — цитирует Reuters председателя правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. В свою очередь исполнительный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил агентству, что компания провела обширные ремонтные работы в преддверии зимы, но из-за значительных повреждений «уровень надежности [электросети] будет ниже [чем в прошлом году]».
Как отмечает Reuters, энергетическая инфраструктура Украины понесла огромный ущерб. Согласно подсчетам ООН, ее энергетические мощности, ранее оценивавшиеся в 37 гигаватт (ГВт), сократились на 19 ГВт — более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.
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