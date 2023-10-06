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Вертолет РФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ

12:32 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет морской авиации Черноморского флота в пятницу обнаружил и уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), следовавший в направлении Крыма. Об этом заявили в Минобороны России.

Там уточнили, что 6 октября около 10:45 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории России.

«В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ», — заявили в ведомстве.

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