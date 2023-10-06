Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом объявил в пятницу Норвежский нобелевский комитет.

Как отмечается в мотивировочной части решения, премию вручат за «за ее борьбу против угнетения женщин», а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех».