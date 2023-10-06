В ВСУ признали стопроцентную зависимость от США
13:05 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% зависимы от помощи США, дальнейшие поставки оружия крайне необходимы. Об этом заявил полковник Генштаба ВСУ Геннадий Коваленко.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал страны Евросоюза действовать самостоятельно в таких условиях. Однако глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Европейский союз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.
«Мы на 100 процентов зависим от Соединенных Штатов», — сказал Коваленко внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу.
По словам полковника, украинской армии необходимы продолжение и, возможно, расширение поставок оружия от США. Коваленко считает, что боевые действия закончатся не скоро.
При этом бывший глава МИД Украины (2014-2019) Павел Климкин рассказал обозревателю об усталости населения страны от конфликта. По его словам, в 2022 году в украинском обществе присутствовала излишняя самоуверенность, однако теперь все понимают, что боевые действия ведутся на истощение.
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