Херсонские учителя содержатся в СИЗО на Украине в ужасных условиях — Москалькова
13:20 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арестованные на Украине учителя русских школ наказаны за свою профессиональную деятельность и содержаться в СИЗО в ужасных условиях без предъявления каких-либо обвинений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на расширенном заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.
По ее словам, в четверг в аппарате омбудсмена рассматривали обращение о том, что после передислокации войск русские школы в Херсонской области не закрылись, и директора школ, а также преподаватели были арестованы. «Я вчера разговаривала с херсонским главой Сальдо (губернатор Херсонской области Владимир Сальдо — прим. ТАСС), он буквально умолял что-то сделать для этих людей. Они наказаны за свою профессиональную деятельность. Я спрашивала: Что им предъявлено? Ничего не предъявлено, но обращение с ними ужасное», — сказала Москалькова.
В четверг Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, в ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста из-за ареста на Украине учителей из Херсонской области. По данным омбудсмена, педагоги и сотрудники системы образования незаконно удерживаются СБУ в СИЗО Николаевской и Винницкой областей.
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