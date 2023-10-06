Мэр Нью-Йорка признал, что в городе не осталось места для мигрантов
13:32 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов и возможностей для их трудоустройства. Об этом он сообщил журналистам после выступления в конгрессе мексиканского штата Пуэбла.
«В Нью-Йорке больше нет места. Наши сердца бесконечны, но наши ресурсы — нет. Мы не хотим размещать людей в убежищах. Мы не хотим давать им ложную надежду на трудоустройство», — приводит слова Адамса агентство Associated Press. Мэр крупнейшего города США отметил, что в Нью-Йорке проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла. По его словам, в прошлом году городу пришлось принять еще более 120 тыс. просителей убежища.
Адамс подчеркнул, что город переживает «чрезвычайно трудные времена», которые будут «болезненными» как для жителей Нью-Йорка, так и для мигрантов. «Они заслуживают более достойной среды, чем та, которую мы можем предложить из-за масштабов этой проблемы и связанных с ней расходов», — сказал он.
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