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Мэр Нью-Йорка признал, что в городе не осталось места для мигрантов

13:32 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов и возможностей для их трудоустройства. Об этом он сообщил журналистам после выступления в конгрессе мексиканского штата Пуэбла.

«В Нью-Йорке больше нет места. Наши сердца бесконечны, но наши ресурсы — нет. Мы не хотим размещать людей в убежищах. Мы не хотим давать им ложную надежду на трудоустройство», — приводит слова Адамса агентство Associated Press. Мэр крупнейшего города США отметил, что в Нью-Йорке проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла. По его словам, в прошлом году городу пришлось принять еще более 120 тыс. просителей убежища.

Адамс подчеркнул, что город переживает «чрезвычайно трудные времена», которые будут «болезненными» как для жителей Нью-Йорка, так и для мигрантов. «Они заслуживают более достойной среды, чем та, которую мы можем предложить из-за масштабов этой проблемы и связанных с ней расходов», — сказал он.

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