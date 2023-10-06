В Конгрессе США хотят объединить в бюджете финансирование Киева и безопасность границ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Демократической и Республиканской партий США рассматривают вопрос взаимного включения в соглашение о бюджете страны вопросов обеспечения безопасности границ и выделения помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, «демократы надеются, что если они смогут успокоить республиканцев в Палате представителей существенным предложением» о принятии мер по ужесточению контроля на американо-мексиканской границе с целью пресечения нелегальной иммиграции, они смогут получить достаточно голосов для выделения дополнительных денег Украине. Отмечается, что все больше представителей двух партий предлагают связать эти два вопроса в соглашении о финансировании.

«Нельзя терять время. Оно не на нашей стороне. Объединение [вопроса финансирования Украины] с безопасностью границ — это, безусловно, вопрос, требующий обсуждений», — приводит издание слова сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

При этом, как подчеркивает газета, Белый дом «находится на ранней стадии разработки наиболее чистого способа решения обеих проблем» и настаивает на том, что эти два вопроса не должны быть взаимосвязаны при формировании государственного бюджета.