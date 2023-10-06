0
0
129
НОВОСТИ

В Конгрессе США хотят объединить в бюджете финансирование Киева и безопасность границ

14:32 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Демократической и Республиканской партий США рассматривают вопрос взаимного включения в соглашение о бюджете страны вопросов обеспечения безопасности границ и выделения помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, «демократы надеются, что если они смогут успокоить республиканцев в Палате представителей существенным предложением» о принятии мер по ужесточению контроля на американо-мексиканской границе с целью пресечения нелегальной иммиграции, они смогут получить достаточно голосов для выделения дополнительных денег Украине. Отмечается, что все больше представителей двух партий предлагают связать эти два вопроса в соглашении о финансировании.

«Нельзя терять время. Оно не на нашей стороне. Объединение [вопроса финансирования Украины] с безопасностью границ — это, безусловно, вопрос, требующий обсуждений», — приводит издание слова сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

При этом, как подчеркивает газета, Белый дом «находится на ранней стадии разработки наиболее чистого способа решения обеих проблем» и настаивает на том, что эти два вопроса не должны быть взаимосвязаны при формировании государственного бюджета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 06.10.2023
Испания закупила у РФ в 2023 году почти на 50% больше газа
0
21
15:12 06.10.2023
Заключенным в России разрешили скачивать электронные книги
0
69
15:00 06.10.2023
В СБУ утверждают, что ищут диверсантов в женском монастыре УПЦ в Ровненской области
0
101
14:12 06.10.2023
Мирзиёев заявил, что «в это сложное время» Узбекистану надо кооперироваться с РФ
0
176
14:00 06.10.2023
ЕС не может функционировать как раньше, нужно провести реформы — Foreign Policy
0
188
13:32 06.10.2023
Мэр Нью-Йорка признал, что в городе не осталось места для мигрантов
0
203
13:20 06.10.2023
Херсонские учителя содержатся в СИЗО на Украине в ужасных условиях — Москалькова
0
227
13:05 06.10.2023
В ВСУ признали стопроцентную зависимость от США
0
251
13:00 06.10.2023
Ситуация с энергоинфраструктурой Украины хуже, чем прошлой зимой — советник ЕК
0
244
12:32 06.10.2023
Вертолет РФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ
0
263

Возврат к списку