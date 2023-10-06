В Конгрессе США хотят объединить в бюджете финансирование Киева и безопасность границ
14:32 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Демократической и Республиканской партий США рассматривают вопрос взаимного включения в соглашение о бюджете страны вопросов обеспечения безопасности границ и выделения помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico.
По ее данным, «демократы надеются, что если они смогут успокоить республиканцев в Палате представителей существенным предложением» о принятии мер по ужесточению контроля на американо-мексиканской границе с целью пресечения нелегальной иммиграции, они смогут получить достаточно голосов для выделения дополнительных денег Украине. Отмечается, что все больше представителей двух партий предлагают связать эти два вопроса в соглашении о финансировании.
«Нельзя терять время. Оно не на нашей стороне. Объединение [вопроса финансирования Украины] с безопасностью границ — это, безусловно, вопрос, требующий обсуждений», — приводит издание слова сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.
При этом, как подчеркивает газета, Белый дом «находится на ранней стадии разработки наиболее чистого способа решения обеих проблем» и настаивает на том, что эти два вопроса не должны быть взаимосвязаны при формировании государственного бюджета.
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