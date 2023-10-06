Мирзиёев заявил, что «в это сложное время» Узбекистану надо кооперироваться с РФ
14:12 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Узбекистану необходимо сотрудничать с Россией в «это сложное время», кооперация показывает хорошие результаты. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«У нас серьезные намерения в кооперации с Россией, потому что в это сложное время нам надо кооперироваться», — сказал он.
Мирзиёев подчеркнул, что на данный момент уже есть много направлений кооперации между Москвой и Ташкентом, на которых достигнуты хорошие результаты.
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