В СБУ утверждают, что ищут диверсантов в женском монастыре УПЦ в Ровненской области
15:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия диверсантов, иностранцев и оружия. Об этом сообщила спикер Ровненского областного отделения спецслужбы Анна Свиницкая-Савчук.
«Наши сотрудники проводят мероприятия по безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря. Такие мероприятия проводятся для <…> проверки данных об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия», — передает ее слова украинский сайт «Ровно Вечернее».
Уточняется, что ведомство осуществляет проверку лиц на предмет их причастности к «противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».
НОВОСТИ
- 15:32 06.10.2023
- Испания закупила у РФ в 2023 году почти на 50% больше газа
- 15:12 06.10.2023
- Заключенным в России разрешили скачивать электронные книги
- 14:32 06.10.2023
- В Конгрессе США хотят объединить в бюджете финансирование Киева и безопасность границ
- 14:12 06.10.2023
- Мирзиёев заявил, что «в это сложное время» Узбекистану надо кооперироваться с РФ
- 14:00 06.10.2023
- ЕС не может функционировать как раньше, нужно провести реформы — Foreign Policy
- 13:32 06.10.2023
- Мэр Нью-Йорка признал, что в городе не осталось места для мигрантов
- 13:20 06.10.2023
- Херсонские учителя содержатся в СИЗО на Украине в ужасных условиях — Москалькова
- 13:05 06.10.2023
- В ВСУ признали стопроцентную зависимость от США
- 13:00 06.10.2023
- Ситуация с энергоинфраструктурой Украины хуже, чем прошлой зимой — советник ЕК
- 12:32 06.10.2023
- Вертолет РФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать