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НОВОСТИ

В СБУ утверждают, что ищут диверсантов в женском монастыре УПЦ в Ровненской области

15:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия диверсантов, иностранцев и оружия. Об этом сообщила спикер Ровненского областного отделения спецслужбы Анна Свиницкая-Савчук.

«Наши сотрудники проводят мероприятия по безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря. Такие мероприятия проводятся для <…> проверки данных об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия», — передает ее слова украинский сайт «Ровно Вечернее».

Уточняется, что ведомство осуществляет проверку лиц на предмет их причастности к «противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».

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