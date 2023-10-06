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Заключенным в России разрешили скачивать электронные книги

15:12 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским заключенным разрешили покупать и скачивать электронные книги, сообщил на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой замминистра юстиции Всеволод Вуколов.

«У нас есть закон, по которому мы имеем право разрешить только пользоваться возможностью покупки этих книг (электронных — прим. ТАСС) в магазине, и, кроме того, мы в ПВР (правила внутреннего распорядка — прим. ТАСС) разрешили закачивать эти книги в электронные планшеты, не связанные с интернетом», — сказал он.

Вместе с электронными книгами заключенным разрешили закачивать на планшеты материалы своего уголовного дела и юридическую литературу. Также, по его словам, в исправительных учреждениях были внедрены электронные терминалы для жалоб и записи к врачу.

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