Испания закупила у РФ в 2023 году почти на 50% больше газа

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в этом году занимает третье место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

По ее информации, с января по сентябрь 2023 года королевство закупило у РФ эквивалент 56 490 гигаватт-часов СПГ по сравнению с 38 125 гигаватт-часами за аналогичный период 2022 года, то есть на 48,2% больше. Таким образом, в этом году Россия является третьим по объемам поставщиком газа в Испанию после Алжира и США. В сентябре королевство получило из РФ 3 259 гигаватт-часов СПГ, Россия заняла по этому показателю четвертое место после Алжира, Нигерии и США.

В июне Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. В прошлом году количество приобретенного королевством СПГ из России выросло на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвертое место по объемам поставок этого топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.