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НОВОСТИ

Лукашенко не исключил прекращения поддержки Украины со стороны США

16:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне упреков руководства Украины в медленном контрнаступлении, США посылают недвусмысленные сигналы о возможном прекращении поддержки Киева.

«Содержание этого сигнала заключается в том, что „ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте“, — сказал президент в ходе поездки в Брестскую область, сообщает агентство БелТА. — Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев». При этом Лукашенко напомнил, что на прошедшей неделе власти США приняли временный бюджет, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине.

Он подчеркнул, что американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США. «Здесь нужна какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят, ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского», — добавил глава государства.

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