Медведев прокомментировал спад экономики ФРГ: «Так держать, Шольц!»
16:12 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал данные о прогнозируемом спаде экономики Германии, сравнив их с прогнозами по российской экономике.
«Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» — написал он в своем телеграм-канале.
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