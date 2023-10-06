Медведев прокомментировал спад экономики ФРГ: «Так держать, Шольц!»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал данные о прогнозируемом спаде экономики Германии, сравнив их с прогнозами по российской экономике.

«Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» — написал он в своем телеграм-канале.