ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении 8 танков и более 755 военных
16:32 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение недели на южнодонецком направлении более 755 военнослужащих и 8 танков. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника за указанный период составили свыше 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 8 танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
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