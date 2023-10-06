«Роснефть» поможет развивать автотуризм в Тульской области

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На заправочном комплексе «Роснефти» в Туле представители компании и Агентства развития туризма Тульской области презентовали совместный проект по развитию автотуризма. В мероприятии участвовали футболисты футбольного клуба «Арсенал», генеральным партнером которого является «Роснефть». В рамках проекта был создан путеводитель по региону, который волонтеры раздавали на церемонии. Также они дарили посетителям заправки гастросувениры, а футболисты «Арсенала» провели автограф-сессию.

Как уже сообщала «НГ», «Роснефть», создавшая в РФ крупнейшую сеть АЗС, активно помогает регионам развивать внутренний туризм и создавать наиболее комфортные условия для автопутешественников. В Тульской области у «Роснефти» 40 заправочных станций.

Тульский проект предлагает путешественникам три маршрута продолжительностью до 2 дней. Туристы, например, могут посетить Тульский Кремль, Казанскую набережную, Музейный квартал и Ясную Поляну, Кондуки, Богородицк и Куликово поле. Специально проработанная навигация автомаршрутов позволяет туристам рационально использовать время путешествия, чтобы увидеть основные достопримечательности региона.

Сведения об автомобильных маршрутах опубликованы на информационном туристическом портале Тулы. До конца года на автозаправочных станциях «Роснефти» планируют организовать познавательно-развлекательные акции, позволяющие популяризировать автомобильный туризм в Тульской области.