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МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ Р-8А «Посейдон» ВМС США над Норвежским морем

17:00 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России Р-8А «Посейдон» Военно-морских сил (ВМС) США над Норвежским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«6 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот <…>. Нарушения госграницы РФ не допущено», — сказали в ведомстве.

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