Из других стран в РФ украинцы смогут въезжать только через два пункта пропуска

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия временно вводит для граждан Украины, прибывающих с территории других стран, особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.



Согласно ему, с полуночи 16 октября такие люди смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту Шереметьево.



Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложившихся геополитических условиях.



Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.



