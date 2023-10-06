Из других стран в РФ украинцы смогут въезжать только через два пункта пропуска
20:40 06.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно ему, с полуночи 16 октября такие люди смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту Шереметьево.
Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложившихся геополитических условиях.
Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.
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