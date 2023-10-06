Второй месяц подряд сокращаются международные резервы Украины

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 1,7%, составив $39,7 млрд, они уменьшаются второй месяц подряд. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.



«В сентябре международные резервы снова несколько снизились — на 1,7%, до $39,7 млрд. Это было ожидаемо, потому что в этом месяце НБУ (Национальный банк Украины — прим. ТАСС) продал рекордный объем валюты с начала года», — написал он в телеграм-канале.



Депутат подчеркнул, что это также связано с уменьшением финансовой помощи стран Запада Киеву. В сентябре ее объем был меньше суммы продажи валюты и обслуживания долга, информировал Железняк.



В августе, по данным Национального банка Украины, международные резервы страны снизились на 3,2%, составив $40,39 млрд. Тогда регулятор потратил $2,45 млрд на интервенции на валютном рынке.



