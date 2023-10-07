Средства ПВО малого ракетного катера ЧФ уничтожили украинский беспилотник у Крыма
08:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«6 октября около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — сказали в ведомстве.
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