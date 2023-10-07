Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России — Трамп

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что для сохранения Украины ей следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

«Я мог бы договориться о сделке, — сказал он в интервью порталу Just the News. — Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну [Украину]».

Трамп отметил, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне», и добавил, что если бы он сохранил за собой пост главы государства, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.