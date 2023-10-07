Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России — Трамп
08:40 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что для сохранения Украины ей следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.
«Я мог бы договориться о сделке, — сказал он в интервью порталу Just the News. — Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну [Украину]».
Трамп отметил, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне», и добавил, что если бы он сохранил за собой пост главы государства, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.
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