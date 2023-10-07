Пять человек погибли при пожаре в Арзамасе
08:50 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, погибли в результате пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Около 02:25 мск произошло возгорание в жилом доме по адресу: г. о. г. Арзамас, н. п. Слизнево, ул. Южная. По предварительным данным, в результате пожара погибли 5 человек: мужчина, женщина 1996 г. р., а также дети 2011, 2020, 2022 г. р.», — говорится в сообщении.
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