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НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Истринским городским округом Подмосковья

09:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Истринским городским округом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», — сказали в ведомстве.

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