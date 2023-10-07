Средства ПВО уничтожили беспилотник над Истринским городским округом Подмосковья
09:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Истринским городским округом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», — сказали в ведомстве.
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