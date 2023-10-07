Первые серийные «Сарматы» поставят на боевое дежурство в ближайшее время — МО РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

АО «Красмаш» производит первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», в ближайшее время их поставят на боевое дежурство. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта», — заявили в министерстве.