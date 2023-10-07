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Армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» на фоне обстрелов из Газы

09:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия объявила о «состоянии готовности к войне» после начала массированного ракетного удара со стороны сектора Газа рано утром в субботу. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне», — говорится в сообщении.

«Израильские граждане в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ. В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций», — добавили в армии.

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