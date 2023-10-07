Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы проникли в субботу утром на израильскую территорию на фоне массированного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«За последний час террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию», — говорится в сообщении.