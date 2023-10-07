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НОВОСТИ

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

10:07 07.10.2023

Атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, была пресечена в городском округе Истра российскими силами противовоздушной обороны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Как написал глава города у себя в Telegram, экстренные службы работают на месте произошедшего.

Атаки беспилотников на Москву не происходили уже более двух недель. 17 сентября в Раменском городском округе силы противовоздушной обороны пресекли попытку пролета дрона в сторону столицы.

Как сообщал мэр в конце августа, Москва совместно с Министерством обороны РФ создала на подступах к мегаполису новые объекты противовоздушной обороны.

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