Над Белгородской областью уничтожены 3 украинские ракеты «Точка-У»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет „Точка-У“. Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — сказали там.