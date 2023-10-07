Над Белгородской областью уничтожены 3 украинские ракеты «Точка-У»
11:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет „Точка-У“. Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — сказали там.
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