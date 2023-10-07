Секретарь отделения «Единой России» ранен после подрыва авто в Херсонской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов получил тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Сегодня в районе 09:30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г. р. в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — написал Кастюкевич.