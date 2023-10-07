США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах — Медведев

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только гражданская война в США сможет остановить «маниакальную страсть Америки» разжигать конфликты на всей планете.

В своем телеграм-канале политик прокомментировал обострение между Израилем и Палестиной, напомнив, что этот конфликт длится десятилетия, и «США там ключевой игрок». «Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», — указал Медведев.

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — заключил замглавы СБ.