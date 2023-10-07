США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах — Медведев
12:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только гражданская война в США сможет остановить «маниакальную страсть Америки» разжигать конфликты на всей планете.
В своем телеграм-канале политик прокомментировал обострение между Израилем и Палестиной, напомнив, что этот конфликт длится десятилетия, и «США там ключевой игрок». «Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», — указал Медведев.
«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — заключил замглавы СБ.
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