Россияне в сентябре почти в 3 раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в сентябре в 2,8 раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали. При этом средний чек продажи долларов в минувшем месяце составил $295, покупки — $814, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка «Русский стандарт».

«Американский доллар заметно опережает по спросу европейскую валюту. Так, согласно статистике банка „Русский стандарт“, общее количество конвертаций доллара в сентябре оказалось в 2,4 раза выше, чем евро, — отмечают авторы исследования. — При этом число наличных покупок долларов в сентябре в 2,8 раз выше, чем продаж. В офлайн-операциях с евро в сентябре также лидируют покупки — их оказалось на 19% больше, чем продаж».

При этом безналичным способом доллары чаще продавали, чем покупали. По данным банка, количество онлайн-продаж американской валюты в сентябре оказалось на 74% больше, чем покупок.

Евро, напротив, в онлайне заметно чаще покупают, чем продают. Число онлайн-покупок европейской валюты в сентябре оказалось в два раза больше, чем продаж.

Согласно статистике «Русского стандарта», средний чек продажи наличных долларов в сентябре составил $295, а покупки — $814. Средняя сумма офлайн-продажи евро — 338 евро, покупки — 1 тыс. 24 евро.

Средний чек безналичной продажи доллара в сентябре — $936, а покупки — $458. У евро же средний чек онлайн-продажи в минувшем месяце — 1 тыс. 217 евро, покупки — 1 тыс. 927 евро.

«Минувший сентябрь в очередной раз подтвердил тренд, что чаще всего россияне обменивают иностранную валюту в отделениях банка. Причем доля наличного валютообмена растет. Так, на офлайн-конвертации в сентябре пришлось 88% от общего числа операций по валютообмену, а на онлайн — оставшиеся 12%. Кстати, месяцем ранее соотношение было 86% против 14% также в пользу наличных конвертаций», — указали эксперты.