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НОВОСТИ

Уходящее правительство Словакии остановило оказание военной помощи Украине — СМИ

14:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящее правительство Словакии приняло решение остановить оказание дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину», — приводит она слова представителя правительства республики. Власти совершили этот шаг на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина «между партиями, которые выступают против оказания подобной помощи» Киеву, поясняет издание.

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