Цель атаки ХАМАС - срыв переговоров между Израилем и Саудовской Аравией, считает востоковед

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Востоковед назвал целью атаки ХАМАС срыв переговоров между Израилем и Саудовской Аравией. Заключение мира между Иерусалимом и Эр-Риядом невыгодно палестинской стороне.

Наземная операция ХАМАС беспрецедентна, Израиль никогда не нёс такие потери с момента войны Судного дня. Такое мнение в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» высказал специалист по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

«ХАМАС уже взяло под контроль часть территорий Израиля, по сообщениям израильских СМИ, контролирует ряд приграничных городов, и пока этот контроль сохраняется. Ситуация для Израиля невероятная — ХАМАС начал наземное вторжение на территорию Израиля. Подобного не было никогда. На данный момент Израиль понёс потери, которые никогда не нёс с момента войны Судного дня.

Касательно целей сейчас говорить сложно. Скорее всего, я предполагаю, что целью этой эскалации для ХАМАС является попытка срыва мирных переговоров между Израилем и Саудовской Аравией. Если будет заключён мир, он абсолютно невыгоден палестинской стороне, и ХАМАС пошёл на такое резкое обострение. С одной стороны, таким образом призывая арабский мир их поддержать, с другой стороны, события показали слабость Израиля, полный провал систем безопасности и разведки. Что из этого всего выйдет, сказать сейчас сложно. Я убеждён, что израильтяне отобьют захваченные территории. Израильская военная машина, несомненно, пока ещё сильнее ХАМАС».

Каргин предположил, что «большая» война, имеющая последствия для всего мира, может произойти лишь в том случае, если в конфликт вмешается Иран. Однако, по его словам, это маловероятно.