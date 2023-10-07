Из Газы по Израилю выпущено 2 200 ракет
17:00 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 2 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы, параллельно ряд террористов проник на территорию еврейского государства. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«С сегодняшнего утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2 200 ракет. Параллельно ряд террористов проник на израильскую территорию на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию „Железные мечи“, — распространила высказывания Хагари армейская пресс-служба.
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